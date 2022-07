Pogoda na jutro - niedziela 10.07. Zaledwie 17 stopni w niektórych regionach, wystąpią burze z gradem

Pogoda na jutro. Niedziela 10.07 będzie chłodna. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia zobaczymy od 17 do 20 stopni Celsjusza. W większości kraju wystąpią opady deszczu, a w części kraju również zagrzmi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu rzędu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Warmii, przez 11 st. C w centrum kraju do 12-13 st. C na Wybrzeżu, Mazowszu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Pogoda na niedzielę 10.07

Dzień zapowiada się z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem kłębiastym oraz przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. W północnej i wschodniej części kraju wystąpią burze z gradem. Na ogół bez opadów będzie tylko na północnym zachodzie.

Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Górnym Śląsku i w Małopolsce, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a podczas burz silny, w porywach rozpędzają się do 80 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.

Prognoza pogody na niedzielę sat24.com

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę sięgnie około 80 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę sat24.com

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa jest również burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie w w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w niedzielę powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, może wystąpić również burza. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa, spada.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Pojawią się także przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie nocą będzie pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa, spada.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl