Prognoza Pogoda na jutro - niedziela, 10.05. Nocą w części kraju szczypnie mróz Damian Zdonek |

W nocy na północnym zachodzie będzie pogodnie, a na południu i w centrum wystąpi duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Pochmurnie, okresami ze słabymi opadami deszczu lub mżawki poniżej litra na metr kwadratowy, będzie jedynie na północnym-wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopnia Celsjusza na Kaszubach, Kujawach i Warmii, przez 1-3 st. C w centrum, do 4-6 st. C na południu i krańcach wschodnich. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Pogoda na jutro - niedziela, 10.05

W niedzielę w większości Polski można spodziewać się pogodnej i słonecznej aury. Pochmurnie będzie jedynie na północnym wschodzie, a w ciągu dnia większe zachmurzenie pojawi się na zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 40-60 procent w większości kraju do ponad 90 procent na krańcach północno-wschodnich. W większości kraju zapanuje komfortowa temperatura - chłodno będzie jedynie mieszkańcom północno-wschodniej Polski oraz Pomorza Gdańskiego.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie szykuje się pogodna noc. Temperatura wyniesie co najmniej 1-2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczna niedziela. Termometry pokażą maksymalnie 18-19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie w Trójmieście pogodną i słoneczną aurę. Słupki rtęci wskażą 15-16 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu będzie dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18-19 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. Temperatura nie spadnie poniżej 4-5 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu niedziela będzie dość pogodna. Temperatura osiągnie maksymalnie 20-21 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu i wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie, ale nie zabraknie rozpogodzeń. Temperatura wyniesie co najmniej 4-5 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela zapewni mieszkańcom Krakowa słoneczną aurę. Termometry wskażą maksymalnie 18-19 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

