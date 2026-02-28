Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Początkowo noc będzie pogodna, ale w kolejnych godzinach od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Nad ranem w rejonie Pomorza Zachodniego spodziewany jest słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, skręcający na południowo-zachodni.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - niedziela, 1.03

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego, przejściowo dużego zachmurzenia. Lokalnie na północy możliwy jest słaby, symboliczny opad deszczu poniżej litra na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Na Pomorzu porywy osiągną do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na krańcach zachodnich do ponad 90 procent na północnym wschodzie. Na północy będzie nam chłodno, na południu - ciepło, a w pozostałej części Polski - komfortowo. Warunki biometeo okażą się neutralne w północnej i północno-zachodniej Polsce oraz korzystne w reszcie kraju.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1010 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie rozwinie się umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10-11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie. Termometry pokażą co najmniej 4-5 st. C. Da się we znaki umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Przejściowo możliwy jest słaby, symboliczny opad deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 7-9 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pogodna noc z temperaturą minimalną rzędu 4-5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura osiągnie co najmniej 4-5 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przygotowuje dla mieszkańców Wrocławia duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Również niedziela w Krakowie zapowiada się pogodnie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 999 hPa.

Warunki drogowe w nocy