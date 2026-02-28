Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 1.03. W części kraju nad ranem popada

|
Noc, deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na niedzielę, 1.03. Nocą w większości kraju temperatura utrzyma się powyżej zera. W części kraju rozwiną się chmury, a miejscami popada. W niedzielę zachmurzenie obejmie większy obszar Polski, a termometry pokażą do kilkunastu stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Początkowo noc będzie pogodna, ale w kolejnych godzinach od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Nad ranem w rejonie Pomorza Zachodniego spodziewany jest słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, skręcający na południowo-zachodni.

Klatka kluczowa-259477
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 1.03

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego, przejściowo dużego zachmurzenia. Lokalnie na północy możliwy jest słaby, symboliczny opad deszczu poniżej litra na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Na Pomorzu porywy osiągną do 60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-259442
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na krańcach zachodnich do ponad 90 procent na północnym wschodzie. Na północy będzie nam chłodno, na południu - ciepło, a w pozostałej części Polski - komfortowo. Warunki biometeo okażą się neutralne w północnej i północno-zachodniej Polsce oraz korzystne w reszcie kraju.

Klatka kluczowa-259440
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1010 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie rozwinie się umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 10-11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie. Termometry pokażą co najmniej 4-5 st. C. Da się we znaki umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę mieszkańców Trójmiasta czeka duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Przejściowo możliwy jest słaby, symboliczny opad deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 7-9 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pogodna noc z temperaturą minimalną rzędu 4-5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrasta, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 10-11 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura osiągnie co najmniej 4-5 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela przygotowuje dla mieszkańców Wrocławia duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Również niedziela w Krakowie zapowiada się pogodnie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12-13 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe wyniesie 999 hPa.

Klatka kluczowa-259475
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wiosennie we Wrocławiu
Wiosenny ostatni dzień lutego. "Wreszcie widzę uśmiech na twarzy"
Polska
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina
Świat
Strażacy ratują turystów, którzy utknęli na niszczycielu z II wojny światowej
Utknęli na niszczycielu, bo wiatr zwiał trap
Świat
Uwaga na roztopy
Więcej czerwonych alarmów. Rzeki wzbierają
Prognoza
Będzie pogodnie, wiosna
Antycyklony utworzą blokadę. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Astma to poważna choroba
Jak zminimalizować ryzyko ataku astmy w domu i w biurze. Naukowcy radzą
Smog
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów
Świat
Peru, osuwisko
Ogromna masa błota spłynęła ze zbocza
Świat
Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne
Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi
Nauka
AdobeStock_897484788
Żółte alarmy nadal w mocy. IMGW ostrzega przed roztopami
Polska
Odwilż, przedwiośnie
Powieje wiosną w ostatni dzień lutego
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Artemis łapie kolejne opóźnienie. NASA zmienia plany
Świat
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
Prognoza
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
Polska
Wyciek ropy
"Usłyszałem trzy wybuchy. Myślałem, że doszło do jakiejś eksplozji"
Świat
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
Prognoza
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
Smog
Żbik (Felis silvestris) w górach Taunus w Niemczech
Leśny drapieżnik zaczął odwiedzać pola. "Ryzyko jest coraz wyższe"
Nauka
Pogoda na marzec. Jakiej temperatury i jakich opadów się spodziewać
Tak może padać w marcu
Arleta Unton-Pyziołek
Berlin
W Berlinie "receptory witaminy D wreszcie zostały pobudzone"
Świat
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia
Nauka
Pogodny dzień
Aż 18 stopni. Co jeszcze nas czeka?
Prognoza
Zniszczenia po powodzi w Brazylii
Rośnie bilans ofiar śmiertelnych. "To jest jak jakiś horror"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"
Świat
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
Nauka
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
Świat
Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
Prognoza
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom