Pogoda na jutro - niedziela 08.05. Najchłodniej nad morzem, ponad 20 stopni na południu

Pogoda na jutro. Niedziela w wielu miejscach kraju przyniesie słabe opady deszczu, a lokalnie może także zagrzmieć. Do Polski napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 do 22 stopni Celsjusza.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C miejscami na południu. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę

Dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury na Suwalszczyźnie, Mazurach , Warmii, Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce. Nad środkowymi, wschodnimi i południowymi regionami kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny. W tych miejscach będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe są burze, w trakcie których spadnie do 15 l/mkw.

Za frontem z północy napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia polarnego, tylko południe kraju pozostanie w ciepłej masie powietrza. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Wybrzeżu, przez 15 st. C na Kaszubach, 19 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z kierunku północno-zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie.