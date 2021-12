Pogoda na jutro - niedziela 05.12. Pochmurno, opady niemal wszędzie

Pogoda na noc

W nocy będzie przeważnie pochmurno, przejaśnienia możliwe są na wschodzie kraju. Początkowo w rejonie Warmii, Mazur, Podlasia oraz Mazowsza prognozowane są słabe opady śniegu. W drugiej części nocy strefa umiarkowanych, przejściowo intensywnych opadów, początkowo śniegu i mokrego śniegu, a następnie deszczu ze śniegiem obejmie obszar Dolnego Śląska oraz Ziemi Lubuskiej i przemieszczać się będzie w kierunku centrum. Temperatura wyniesie od -4 do -2 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich, do 0-1 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu silniejszy, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

Pogoda na niedzielę

W dzień niemal na całym obszarze kraju czeka nas całkowite zachmurzenie. Niebo słabo będzie się przejaśniać tylko na Dolnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach. Strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, miejscami dość silnych, rozciągająca się nad ranem od Pomorza Zachodniego, przez Ziemię Łódzką, po Małopolskę powoli przesuwać się będzie w kierunku Mazowsza. Opadów nie spodziewamy się jedynie w północno-wschodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 do -1 st. C w rejonie Suwałkach, przez 1-2 st. C w centrum i do 4-5 st. C we Wrocławiu. Wiatr powieje słabo, z kierunku północno-wschodniego.