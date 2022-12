Pogoda na jutro - niedziela 04.12. Deszcz i deszcz ze śniegiem, od 0 do 8 stopni

Nocą będzie przeważnie pochmurno. W województwach północnych pojawią się opady śniegu i deszcz ze śniegiem. Deszcz w niektórych miejscach będzie tam marznący, dlatego na drogach możliwa jest gołoledź. W południowej części kraju wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wschodni.

Pogoda na niedzielę 04.12

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W północnej połowie kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w Małopolsce. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy wiatr.