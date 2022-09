Pogoda na jutro - niedziela 04.09. Kolejna chłodna noc, w dzień aura nie wszędzie dopisze

W nocy na przeważającym obszarze Polski prognozowane są rozpogodzenia, w tym do bezchmurnego nieba. Więcej chmur pojawi się na południu oraz zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4-6 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 11-12 st. C na zachodzie. Nad ranem termometry mogą wskazywać jednak niższe wartości, co będzie związane z licznymi rozpogodzeniami w chłodnej masie powietrza. Wiatr powieje słabo, z kierunku północno-wschodniego.

Pogoda na niedzielę 04.09

Dzień w północnej części kraju zapowiada się bezchmurnie, a jeżeli wystąpi zachmurzenie, to będzie małe. Im dalej na południe, tym zachmurzenie będzie rosnąć do umiarkowanego i dużego. W południowych regionach lokalnie mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-19 st. C w Suwałkach i Białymstoku do 22-23 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni wiatr.