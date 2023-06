Pogoda na jutro - niedziela 04.06. Słonecznie i ciepło

Nocą z soboty na niedzielę będzie zimno. W części kraju temperatura ledwie przekroczy zero stopni Celsjusza. Dzień zapowiada się słonecznie, a na termometrach będzie od 19 do 24 stopni.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na północy i wschodzie lokalnie przy gruncie pojawią się przymrozki. Wiatr będzie wschodni, słaby.

Pogoda na niedzielę 04.06

Dzień będzie słoneczny. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w środkowych regionach, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę sięgnie 50-60 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalne ciepło, mieszkańcy północnych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez mian, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie większych zmian, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na niedzielę dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowana jest słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w niedzielę mogą spodziewać się słonecznej aury. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

