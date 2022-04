Pogoda na jutro - niedziela 02.04. Śnieg popada w części kraju

Pogoda na noc

W nocy na południu i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu rzędu 1-3 centymetrów. W pozostałych miejscach pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -6 st. C w centrum kraju, do -3 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowo-wschodniej części kraju możliwe, że miejscami spadnie do 1-2 cm śniegu. W godzinach popołudniowych na Pomorzu Zachodnim pojawią się słabe opady deszczu Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu. Z kierunku północno-zachodniego wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.