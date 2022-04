Pogoda na jutro - niedziela 01.05. Słonecznie w wielu regionach, maksymalnie 20 stopni

czytaj dalej

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zaapelowali do odwiedzających, by uważali na żmije zygzakowate. Jak przekazali, mogą one przebywać w miejscach dobrze nasłonecznionych lub ukrywać się wśród krokusów. Dlatego zalecili, by kwiaty były podziwiane z bezpiecznej odległości.