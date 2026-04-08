W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na ogół nie powinno padać. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Tam też może popadać deszcz za śniegiem. W górach sypnie 1-5 centymetrów śniegu. Termometry wskażą minimalnie od -3/-2 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 1-2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 9.04.

Czwartek przyniesie zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego i całkowitego na wschodzie i w centrum. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich na niebie zobaczymy niewiele chmur. Wystąpią za to przelotne opady deszczu rzędu 1-2 l/mkw., lokalnie - deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na wschodzie, przez 7-8 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. We wschodniej połowie Polski warunki biometeo będą niekorzystne, w zachodniej - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C (lokalnie możliwy przymrozek). Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny czwartek z rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 0-1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny będzie wiał z północy. Ciśnienie o północy wyniesie 1027 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 4-5 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-10 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie okaże się duże, spodziewane są rozpogodzenia. Termometry wskażą -1/0 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny czwartek. Temperatura maksymalna sięgnie 9-10 st. C. Wiat północno - zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Wiat północno-zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie stabilne.

