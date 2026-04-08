Pogoda na jutro - czwartek, 9.04. Nocą ściśnie lekki mróz, w górach spadnie śnieg

|
Noc, mróz, przymrozek
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 9.04. W nocy w wielu regionach kraju temperatura spadnie poniżej zera stopni. W dzień miejscami popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach - śnieg.

W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na ogół nie powinno padać. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. Tam też może popadać deszcz za śniegiem. W górach sypnie 1-5 centymetrów śniegu. Termometry wskażą minimalnie od -3/-2 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 1-2 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 9.04.

Czwartek przyniesie zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego i całkowitego na wschodzie i w centrum. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich na niebie zobaczymy niewiele chmur. Wystąpią za to przelotne opady deszczu rzędu 1-2 l/mkw., lokalnie - deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na wschodzie, przez 7-8 st. C w centrum, do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północny.

Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. We wschodniej połowie Polski warunki biometeo będą niekorzystne, w zachodniej - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C (lokalnie możliwy przymrozek). Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny czwartek z rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy 0-1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny będzie wiał z północy. Ciśnienie o północy wyniesie 1027 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 4-5 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1026 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Północny wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-10 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie okaże się duże, spodziewane są rozpogodzenia. Termometry wskażą -1/0 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny czwartek. Temperatura maksymalna sięgnie 9-10 st. C. Wiat północno - zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 7-8 st. C. Wiat północno-zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie stabilne.

Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
Flabelligera sp. z rodziny Flabelligeridae
Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć
Nauka
Martwy delfin w Jarszewku
"Stan ciała nie mógł nam nic powiedzieć o przyczynach śmierci"
Polska
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Szczypnie mróz. Miejscami spadnie 15 centymetrów śniegu
Prognoza
Obszar lasów namorzynowych Hara w Iranie
To może być największa katastrofa ekologiczna od 1990 roku
Ciepły, słoneczny dzień w Londynie, 07.04.2026
Europa podzielona. U nas chłód, na zachodzie 30 stopni
Polska
Zdjęcie powierzchni Księżyca wykonane przez załogę statku Orion
Astronauci wracają do domu. Mają wsparcie z Polski
Nauka
Osuwisko w miejscowości Petacciato we Włoszech
Osuwisko sparaliżowało włoskie wybrzeże
Deszcz ze śniegiem
Lokalnie popada śnieg z deszczem, może zagrzmieć
Prognoza
Earhtset, Ziemia chowająca się za Księżycem
57 lat różnicy, dwa wyjątkowe zdjęcia Ziemi i Księżyca
Przemarsz wilka w promieniach słońca
Wilk przechadza się w promieniach słońca. Zobacz nagranie
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Noc z alarmami IMGW w 11 województwach
Prognoza
Deszcz, noc
Jednym noc przyniesie opady, innym - lekki mróz
Prognoza
Skutki powodzi w Dagestanie
Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób
Przebiśniegi, kwiaty, deszcz, wiosna
Wyż będzie się rozpychał coraz bardziej. Czy zrobi się cieplej?
Prognoza
Księżyc zaćmiewający Słońce
"Coś spektakularnego". NASA pokazała zdjęcia Księżyca
dzakarta indonezja - Julius Bramanto shutterstock_1865494456
Czekali na lot, gdy zarwała się część dachu lotniska. Nagranie
Reakcja naukowczyni NASA
W Houston łapali się za głowę. To zobaczyła załoga Oriona
Nauka
Prognozowane opady we wtorek i środę
Deszcz, deszcz ze śniegiem i burze. Gdzie trzeba uważać?
Prognoza
Zniszczony samochód na osiedlu przy ulicy Tatarskiej w Przemyślu
Silny wiatr w Polsce. Tysiące interwencji strażaków
Polska
Księżyc widoczny z pokładu statku Orion
Człowiek zobaczył to po raz pierwszy. Zobacz zdjęcia od NASA
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
Nauka
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
Prognoza
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
Nauka
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
