Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 8.01. Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły

|
AdobeStock_51288009
Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 8.01. W nocy mogą pojawić się silne zamglenia oraz marznące mgły. W dzień termometry pokażą od -8 do -5 stopni.

Noc na przeważającym obszarze kraju przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, które wystąpią głównie na północy i zachodzie Polski. Lokalnie na Warmii, Mazurach i Mazowszu spodziewane są silne zamglenia i lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na południowym wschodzie będzie pochmurno i tam popada słaby, nad ranem umiarkowany opad śniegu. Spadnie do 2-5 centymetrów śniegu, lokalnie na Podkarpaciu do 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie -8/-7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, -10/-8 st. C na południu i wschodzie, -14/-12 st. C na pozostałych obszarze kraju (lokalnie może być nawet -16 st. C). Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-144453
Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 8.01

W czwartek na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, zwłaszcza w rejonach zachodnich. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie będzie pochmurno. Tam spodziewane są słabe i umiarkowane, ciągłe opady śniegu do 2-5 cm, lokalnie do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-7 st. C na północnym wschodzie i w centrum do -6/-5 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr, jedynie na wschodzie okaże się umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-144417
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 95 procent. W prawie całym kraju będzie zimno, na południowym wschodzie - chłodno. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, na zachodzie - neutralne.

Klatka kluczowa-144468
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -13/-12 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie w Warszawie pochmurną aurę. Przejściowo możliwy jest słaby opad śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -7/-6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy -10/-8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurny czwartek. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -8/-7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie -13/-11 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -7/-5 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie. Termometry wskażą -10/-8 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pogodny czwartek. Temperatura maksymalna wyniesie -7/-5 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno ze słabymi, ciągłymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -7/-6 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi, ciągłymi opadami śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -6/-5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-144486
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: 51288009

pogodaprognoza pogodyŚniegZima
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
