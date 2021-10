Pogoda na jutro - czwartek 7.10. Lokalnie możliwy deszcz i silniejszy wiatr

Pogoda na noc 6/7.10: na zachodzie oraz początkowo także w centrum kraju będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okaże się zmienne, nie będzie padać. Jedynie na wschodzie Polski czekają nas rozpogodzenia, zachmurzenie wzrośnie do małego. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C w Wielkopolsce. Wiatr na zachodzie będzie słaby, wschodni. Natomiast na wschodzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.