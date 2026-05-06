Prognoza Pogoda na jutro - czwartek, 7.05. Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi Damian Zdonek

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc przyniesie na północy i zachodzie kraju pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Strefa słabych i umiarkowanych opadów, o sumie 2-10 l/mkw., będzie się przemieszczać od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po Podlasie. Mogą na niej pojawić się burze, podczas których spadnie do 20 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Pomorzu do 10-13 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr powieje na zachodzie i północy kraju słabo i umiarkowanie, z północy, zaś na południu i wschodzie okaże się umiarkowany, południowy.

Pogoda na jutro

W czwartek na północy i zachodzie kraju będzie pochmurno i pojawią się tam przejściowo słabe opady deszczu o sumie 2-5 l/mkw. Na pozostałym obszarze wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami rzędu 2-5 l/mkw., lokalnie 10 l/mkw. Tego dnia mogą również pojawić się burze, najprawdopodobniej na wschodzie i południowym wschodzie. Podczas wyładowań może sypnąć gradem i spaść do 15-30 l/mkw. deszczu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-12 st. C na Pomorzu, przez 16-20 st. C w centralnej Polsce, do 23-25 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr na zachodzie i północy okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Natomiast na południu i wschodzie będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 90 procent. Na północy kraju będzie chłodno, na wschodzie i południowym wschodzie - ciepło, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo w całej Polsce okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Może też pojawić się burza. Temperatura minimalna osiągnie 13-14 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części dnia może przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 944 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie, okresami popada słaby deszcz. Na termometrach będzie 6-7 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu czeka pochmurny czwartek, okresami popada słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9-10 st. C. Powieje północny, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu niebo spowiją chmury i okresami popada słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę z okresowymi, słabymi opadami deszczu. Słupki rtęci sięgną 11-12 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Może pojawić się burza. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 st. C. Powieje zmienny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno, okresami popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16-17 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 946 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie, bez opadów. Termometry wskażą 12-13 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie. W drugiej części dnia może przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 944 hPa i będzie wzrastać.

