Pogoda na jutro - czwartek, 6.02. Nocą może chwycić mróz. Uwaga na mgły i opady marznące

Początkowo we wschodniej połowie kraju nocą wystąpi umiarkowane zachmurzenie, jednak nie powinno padać. W ciągu nocy z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa dużego i całkowitego zachmurzenia, z lokalnymi, śladowymi opadami deszczu, które przejdą w deszcz ze śniegiem. Okresowo możliwe będą opady marznące. Jednocześnie do wschodnich granic zbliży się inna pochmurna strefa, również z występującymi punktowo, bardzo słabymi opadami śniegu z deszczem. W wielu miejscach pojawią się zamglenia.

Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez -1/0 st. C w centrum, do 1 st. C na zachodzie i Pomorzu. Lokalnie, szczególnie na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich, temperatura spadnie do -8/-5 st. C. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami zmienny, wiatr.