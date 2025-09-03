Pogoda na jutro, czyli na czwartek 4.09. W nocy na wschodzie kraju pojawią się gęste mgły. Dzień przyniesie pogodną aurę, choć w części Polski możliwe są przelotne opady i burze.

Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. W drugiej części nocy na wschodzie pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum oraz 16 st. C na zachodzie Polski. Odczuwalny będzie słaby i zmienny wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 4.09

W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie nad ranem na wschodzie i częściowo w centrum pojawią się liczne mgły i związane z nimi niskie zachmurzenie. W drugiej części dnia w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spadnie przelotny deszcz. Mogą również wystąpić burze. Maksymalna temperatura nie przekroczy 25 st. C na północy i 28 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje słaby wiatr południowy i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w zachodniej połowie Polski, niekorzystne na południowym wschodzie, a w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, a opady deszczu nie wystąpią. Nad ranem pojawią się silne zamglenia i mgły. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartkowy poranek w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale w ciągu dnia niebo ma się rozpogadzać. Maksymalna temperatura nie przekroczy 28 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pogodne. Deszcz nie jest prognozowany. Termometry pokażą co najmniej 14 st. C. Powieje wiatr południowy i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodny i słoneczny, a opady deszczu nie wystąpią. Maksymalna temperatura nie przekroczy 27 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, opady deszczu nie są prognozowane. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Odczuwalny będzie słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w czwartek będzie pogodnie i słonecznie. Deszcz nie jest prognozowany. Maksymalna temperatura nie przekroczy 28 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna, a deszcz nie spadnie. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu będzie słoneczny. Deszcz nie jest prognozowany. Maksymalna temperatura nie przekroczy 28 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie, deszcz nie jest prognozowany. Nad ranem mogą wystąpić silne zamglenia i mgły. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Nad ranem w Krakowie będzie pochmurno z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Opady deszczu nie wystąpią. Maksymalna temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 989 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

