Pogoda na jutro - czwartek 3.08. Nocą wkroczy do Polski strefa opadów

Pogoda na jutro, czyli na czwartek 3.08. Nocne godziny przyniosą zasnute chmurami niebo, a od zachodu nad Polskę wkroczy strefa opadów. Pochmurno i deszczowo będzie także w dzień, a w północnych regionach kraju może również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 21 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc ze środy na czwartek początkowo przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu stopniowo będzie wzrastało do dużego. Chmurom towarzyszyć będą opady o wysokości do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, przemieszczające się z zachodu na wschód Polski. Na krańcach zachodnich w pierwszej części nocy możliwe są zanikające burze. Nie popada jedynie we wschodnich regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 18 st. C w centralnej Polsce, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Początkowo południowy wiatr będzie skręcał na zachodni. Podmuchy okażą się słabe i umiarkowane, w burzach silne i rozwijające w porywach prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 3.08

W czwartek opady nie są na ogół prognozowane tylko w południowo-zachodniej Polsce. W pozostałych regionach pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a momentami również z przelotnymi opadami deszczu do 10 l/mkw. Na Pomorzu wystąpią burze z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość 60-80 km/h. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centralnych regionach, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozwijający prędkość 60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-80 procent. Mieszkańcy przeważającej części Polski odczują komfort termiczny, na północy będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy mieszkańców Warszawy czeka umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Pod koniec nocy może słabo, przelotnie popadać. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr okaże się południowy, początkowo słaby, w ciągu nocy stopniowo nasilający się. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 990 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek upłynie w Warszawie pod znakiem dużego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Większe rozpogodzenia spodziewane są dopiero wieczorem. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu, okresami dość silny i osiągający w porywach prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 990 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. W drugiej części nocy mogą okresami wystąpić słabe opady deszczu. Termometry wskażą minimum 16 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w czwartek pochmurne w umiarkowanym i dużym stopniu. Przelotnie popada deszcz, możliwe będą również burze. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 997 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 18 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami silniejszy i osiągający prędkość do 40 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu prognozowany jest czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem, okresami wrastającym do dużego. Towarzyszyć mu mogą słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 24 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 989 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami, ale również słabym, przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Powieje południowy, umiarkowany wiatr, z okresowymi silniejszymi porywami do 40 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie spodziewane jest umiarkowane, wzrastające do dużego zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 17 st. C. Wiatr okaże się słaby i zmienny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 972 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czwartek będzie pochmurny, a w ciągu dnia może słabo, przelotnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 976 hPa.

