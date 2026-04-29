Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek 30.04. Noc prawie wszędzie "na minusie", w dzień do 18 stopni

|
Noc, mróz, przymrozek
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 30.04. Noc w kraju zapowiada się spokojnie, ale w większości regionów temperatura może spaść sporo poniżej zera. W dzień na termometrach zobaczymy znacznie wyższe wartości.

W nocy w Polsce spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północny i wschodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-397663
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 30.04

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Na Podlasiu może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w regionach centralnych, do 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-397644
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent na południu do ponad 60 procent w regionach północnych. Na zachodzie odczujemy komfort termiczny, a na wschodzie chłód. Biomet okaże się korzystny na zachodzie i południu Polski, niekorzystny na wschodzie i północy i neutralny w pasie między powyższymi strefami.

Klatka kluczowa-397686
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w nocy zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 1018 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie czwartek przyniesie pochmurną aurę i przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1016 hPa i ma lekko spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, na barometrach o północy zobaczymy 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurne niebo, które ma jednak się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1028 hPa, a ciśnienie będzie lekko spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem na ogół małego zachmurzenia. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1021 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu pochmurne niebo z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc. Na termometrach minimalnie zobaczymy -2 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Barometry o północy pokażą 1018 hPa, ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek rozpocznie się we Wrocławiu pogodnie, ale po południu pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą do 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1016 hPa, ma lekko spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, a o północy zobaczymy na barometrach 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czwartek będzie pogodny, po południu bardziej pochmurny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1002 hPa, a ciśnienie ma lekko spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom