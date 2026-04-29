Prognoza Pogoda na jutro - czwartek 30.04. Noc prawie wszędzie "na minusie", w dzień do 18 stopni Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy w Polsce spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północny i wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek 30.04

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego szczególnie na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Na Podlasiu może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w regionach centralnych, do 17-18 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 50 procent na południu do ponad 60 procent w regionach północnych. Na zachodzie odczujemy komfort termiczny, a na wschodzie chłód. Biomet okaże się korzystny na zachodzie i południu Polski, niekorzystny na wschodzie i północy i neutralny w pasie między powyższymi strefami.

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w nocy zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Na termometrach zobaczymy minimalnie -2 st. C. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 1018 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie czwartek przyniesie pochmurną aurę i przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1016 hPa i ma lekko spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno. Temperatura spadnie do -1 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, na barometrach o północy zobaczymy 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurne niebo, które ma jednak się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1028 hPa, a ciśnienie będzie lekko spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem na ogół małego zachmurzenia. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1021 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu pochmurne niebo z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc. Na termometrach minimalnie zobaczymy -2 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Barometry o północy pokażą 1018 hPa, ciśnienie ma rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek rozpocznie się we Wrocławiu pogodnie, ale po południu pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą do 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1016 hPa, ma lekko spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, a o północy zobaczymy na barometrach 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czwartek będzie pogodny, po południu bardziej pochmurny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1002 hPa, a ciśnienie ma lekko spadać.