Pogoda na jutro, czyli na czwartek 3.07. W nocy termometry pokażą miejscami ponad 20 stopni Celsjusza. Dzień przyniesie słońce i gorąc, ale i przelotne opady deszczu oraz burze.

Nadchodząca noc będzie bardzo ciepła, tropikalna na południowym zachodzie kraju. Będzie bezchmurnie, jedynie nad ranem spodziewany jest wzrost zachmurzenia na zachodzie kraju i tam lokalnie możliwy jest przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 15-17 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 17-19 st. C w centrum, do 19-22 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby, południowy.

Pogoda na jutro - czwartek 3.07

Czwartek na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie słoneczny i upalny. Od zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Miejscami w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury, mogą pojawić się pojedyncze burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33-36 st. C (lokalnie 37 st. C) na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni. W strefie frontowej w porywach będzie dość silny, rozpędzi się 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-80 procent. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne we wschodniej połowie kraju i na południu, w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie bezchmurna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie zapowiada się słonecznie i bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 30-31 st. C. Wiatr okaże się słaby, chwilami umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie bezchmurna, nie pojawią się żadne opady. Na termometrach zobaczymy 12-13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie słoneczną aurę bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 30-32 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się bezchmurnie i bez opadów. Termometry wskażą 18-19 st. C. Powieje słaby, południowy wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie początkowo słoneczny. W drugiej części dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego z przelotnym opadem deszczu. Może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29-31 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu nie pojawią się na niebie żadne chmury. Temperatura minimalna wyniesie 18-19 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. W drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, przejściowo dużego. Może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 29-31 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni wiatr skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie niebo będzie bezchmurne. Termometry wskażą 14-16 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa słoneczny czwartek bez opadów. Pod koniec dnia mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 35-36 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl