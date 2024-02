Pogoda na jutro. W czwartek 29.02 opady deszczu pojawią się tylko w południowo-wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 5 do 16 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W województwach południowo-wschodnich pojawią się opady deszczu, spadnie do jednego litra na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zmienny, słaby, w strefie brzegowej także umiarkowany.

Pogoda na czwartek 29.02

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na terenie Małopolski oraz w rejonie Podkarpacia pojawią się przelotne opady deszczu, spadnie do jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek znajdzie się na poziomie 70-90 procent. Na przeważającym obszarze Polski będzie chłodno, a mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1023 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w czwartek powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu również przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Na noc dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek rano w Warszawie będzie pochmurno, w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Autorka/Autor:ps / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl