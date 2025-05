W nocy wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Na zachodzie i w centrum kraju popada deszcz, miejscami przelotny, o natężeniu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Początkowo na południowym zachodzie spodziewane są zanikające burze . Temperatura minimalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 12-14 st. C na Podkarpaciu i lokalnie w centrum kraju. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, jedynie na wschodzie okaże się słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - czwartek 29.05

Czwartek zapowiada się pogodnie na zachodzie kraju. Na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, pojawią się też opady deszczu do 5-15 l/mkw. Lokalnie na krańcach wschodnich możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na zachodzie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 45-55 kilometrów na godzinę.