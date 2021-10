Pogoda na jutro - czwartek 28.10. Dużo słońca i ciepło. Temperatura sięgnie aż 18 stopni

Pogoda na noc ze środy na czwartek 27/28.10

Nocą w pasie Polski północnej oraz centralnej zachmurzenie będzie duże i całkowite, miejscami na Wybrzeżu pojawią się słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Im bardziej na południe, tym więcej rozpogodzeń, w tym do zachmurzenia małego i bezchmurnego nieba. Lokalnie w drugiej części nocy na południu Polski mogą wystąpić silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na południu kraju (miejscami w dolinach oraz na obszarach podgórskich możliwe przymrozki), przez do 6-8 st. C. w centrum, do 9-12 st. C na północy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.