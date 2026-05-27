Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek 28.05. Aura dopisze. Sprawdź, gdzie będzie najcieplej

|
Pogodnie, słonecznie
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 28.05. Noc w przeważającej części kraju będzie pogodna. W dzień również aura dopisze, tylko miejscami przelotnie popada deszcz i zagrzmi.

Przed nami pogodna noc, jedynie początkowo w rejonie górskim mogą wystąpić szybko zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura będzie wyrównana i wyniesie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Niższe wartości spodziewane są w rejonie górskim - od 3 do 5 st. C. Powieje północno-zachodni, przeważnie umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-461017
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 28.05

W czwartek na zachodzie kraju będzie słonecznie, a w pozostałej części kraju - pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na północnym wschodzie, przez 19-20 st. C w centrum, do 21-22 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Porywy we wschodniej połowie kraju mogą sięgać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-460988
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do ponad 60 procent. Chłodno będzie na północy i północnym wschodzie, ciepło - na południowym zachodzie, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północy i wschodzie, zaś na zachodzie - korzystne.

Klatka kluczowa-461063
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, od północno-zachodniego do zachodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Po południu nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. W Warszawie słupki rtęci pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie od małego do okresowo umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek prognozuje się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie od małego do okresowo umiarkowanego. Temperatura maksymalna sięgnie 18 st. C. Powieje wiatr od północno-zachodniego do północnego, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. W Poznaniu na termometrach zobaczymy 21 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się bezchmurnie. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka czwartek z małym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 994 hPa.

Klatka kluczowa-461030
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvvnmeteo.pl
Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
1 godz 43 min
pc
1945: Wojna na Pacyfiku
1 godz 7 min
pc
Anna Nehrebecka o zmaganiach z nowotworem: to nie koniec świata
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogrzeb posła Lewicy Łukasza Litewki (PAP)
Pożar na grobie Łukasza Litewki
TVN24
Karol Nawrocki
"Dobrze byłoby informować". Nawrocki do rządu
TVN24
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
kampala uganda - Matyas Rehak shutterstock_2386571307
Zamykają granicę przez epidemię eboli
TVN24
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Donald Trump w czapce z daszkiem
Zełenski pisze do Trumpa. "Sytuacja naprawdę skomplikowana"
Aleksandra Sapeta
Donald Trump
Biały Dom dementuje informacje o Iranie. Trump zabrał głos
TVN24
Kremlowskie operacje "pod fałszywą flagą"
We Francji podrzucili świńskie głowy, w Niemczech niszczyli auta. Zleceniodawca ten sam
Gabriela Sieczkowska
Policjanci zatrzymali stalkera
Zgotował kilku kobietom piekło. Wreszcie nadszedł moment kary
Katarzyna Kędra
Pożar hali w Obornikach pod Poznaniem
Wielki pożar w "zakładzie o zwiększonym ryzyku". Groźba skażenia Warty
Wielkopolska
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
"Znalazłam dziki szyb". Czy w Polsce ropy jest "w huk"?
Ropy jest "w huk", ale "po co ma być tanio". A jak jest?
Michał Istel
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
BIZNES
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
TVN24
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
TVN24
6 min
pc
Wydanie z 27.05.2026
TVN24
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
BIZNES
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
O krok od tragedii. Autobus był sprawny, kierowca pijany
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
TVN24
Kierujący uciekał przed trzema radiowozami ulicami Zgierza i Łodzi
Sceny jak z filmów w Zgierzu i Łodzi. Szaleńczy pościg
TVN24
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Reklama z politykiem obiecywała szybki zysk. Kobieta straciła pieniądze
Płońsk
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
TVN24
dolary shutterstock_494422168
"Dolar może się jeszcze umocnić". Rynek dostrzega potencjał
BIZNES
shutterstock_1027730443
"Pierwszy krok". Iran znosi rekordową blokadę
BIZNES
FPF
"To nie jest zamach na małżeństwo". Polityczki bronią projektu
FAKTY PO FAKTACH
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom