Prognoza Pogoda na jutro - czwartek 28.05. Aura dopisze. Sprawdź, gdzie będzie najcieplej Tomasz Wakszyński |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przed nami pogodna noc, jedynie początkowo w rejonie górskim mogą wystąpić szybko zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura będzie wyrównana i wyniesie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Niższe wartości spodziewane są w rejonie górskim - od 3 do 5 st. C. Powieje północno-zachodni, przeważnie umiarkowany wiatr.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 28.05

W czwartek na zachodzie kraju będzie słonecznie, a w pozostałej części kraju - pogodnie. W drugiej części dnia na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Spadnie tam do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach północno-wschodnich nie można wykluczyć pojedynczych wyładowań atmosferycznych.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na północnym wschodzie, przez 19-20 st. C w centrum, do 21-22 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Porywy we wschodniej połowie kraju mogą sięgać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do ponad 60 procent. Chłodno będzie na północy i północnym wschodzie, ciepło - na południowym zachodzie, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na północy i wschodzie, zaś na zachodzie - korzystne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, od północno-zachodniego do zachodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek przyniesie umiarkowane zachmurzenie. Po południu nie można wykluczyć słabego przelotnego deszczu. W Warszawie słupki rtęci pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie od małego do okresowo umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek prognozuje się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zachmurzenie od małego do okresowo umiarkowanego. Temperatura maksymalna sięgnie 18 st. C. Powieje wiatr od północno-zachodniego do północnego, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek upłynie pod znakiem małego zachmurzenia. W Poznaniu na termometrach zobaczymy 21 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się bezchmurnie. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka czwartek z małym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, początkowo powieje słabo, następnie umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 994 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvvnmeteo.pl