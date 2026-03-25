Pogoda na noc

Na noc prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu, których strefa przemieszczać się będzie od zachodu w głąb kraju. Ich suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowy, a na południu do 5-10 l/mkw. W górach spadnie 5-10 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na zachodzie do 6-7 st. C na wschodzie kraju. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na wschodzie będzie on południowy.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 26.03.

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Deszcz będzie padał w pasie od Śląska, przez Mazowsze, po Suwalszczyznę. Suma opadów wyniesie 5-10 l/mkw., a na południu 10-20 l/mkw. W górach spadnie 10-20 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 5-6 st. C lokalnie na południu do 8-10 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, który w porywach okaże się dość silny i osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 do 90 procent. W strefie frontu atmosferycznego warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast w pozostałych miejscach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna. Prognozowane są również opady deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni i północny, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na noc w Trójmieście prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 3-4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście spodziewane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pochmurna ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4-5 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pochmurno, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach nie zobaczymy więcej 9-10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę oraz opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 973 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno. Pojawią się umiarkowane opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni i północy, umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 975 hPa i będzie wzrastać.

