Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 26.03. Deszczowa noc, miejscami sypnie śniegiem

|
Noc deszcz
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 26.03. Noc będzie pochmurna i deszczowa, miejscami sypnie śniegiem. W czwartek w większości kraju utrzyma się ponura aura.

Na noc prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu, których strefa przemieszczać się będzie od zachodu w głąb kraju. Ich suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowy, a na południu do 5-10 l/mkw. W górach spadnie 5-10 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na zachodzie do 6-7 st. C na wschodzie kraju. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni, jedynie na wschodzie będzie on południowy.

Klatka kluczowa-317518
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 26.03.

Czwartek przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Deszcz będzie padał w pasie od Śląska, przez Mazowsze, po Suwalszczyznę. Suma opadów wyniesie 5-10 l/mkw., a na południu 10-20 l/mkw. W górach spadnie 10-20 cm śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 5-6 st. C lokalnie na południu do 8-10 st. C na pozostałym obszarze Polski. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, który w porywach okaże się dość silny i osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-317472
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 70 do 90 procent. W strefie frontu atmosferycznego warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast w pozostałych miejscach - neutralne.

Klatka kluczowa-317503
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom Warszawy pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w stolicy aura będzie pochmurna. Prognozowane są również opady deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni i północny, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na noc w Trójmieście prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą 3-4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście spodziewane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny, a opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu aura będzie pochmurna ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4-5 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pochmurno, natomiast opady nie są prognozowane. Na termometrach nie zobaczymy więcej 9-10 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę oraz opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5-6 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 973 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno. Pojawią się umiarkowane opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni i północy, umiarkowany, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 975 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-317494
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło zdjęcia głównego: Octavian Lazar/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozaPolskapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom