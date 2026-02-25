Logo TVN24
Pogoda na jutro - czwartek, 26.02. W nocy śnieg, w dzień 15 stopni

Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 26.02. Noc w prawie całym kraju zapowiada się pogodnie i spokojnie - tylko lokalnie może słabo prószyć śnieg. Również w dzień czeka nas pogodna aura, miejscami zakłócana jedynie przez silniejsze podmuchy wiatru.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W ciągu najbliższych godzin w większości kraju będzie raczej pogodnie. Szybko zanikające opady śniegu mogą pojawić się na początku nocy jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Na wschodzie zachmurzenie będzie duże, a w pozostałej części kraju - małe i umiarkowane. Miejscami wystąpią zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -4 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie będzie zmienny, a na zachodzie - południowy. Przeważnie powieje słabo.

Klatka kluczowa-252719
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 26.02

Czwartek zapowiada się pogodnie, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie przejściowo niebo zasnuje więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 14, lokalnie nawet 15 st. C na zachodzie. Wiatr, nadciagający z kierunków południowych, okaże się przeważnie umiarkowany, tylko w górach i na wybrzeżu okresami powieje z prędkością 40-50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-252700
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent w centrum do 80 procent na krańcach wschodnich i północno-zachodnich. Odczujemy przeważnie komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie może być nam chłodno, a na zachodzie - ciepło. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Klatka kluczowa-252753
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie początkowo przyniesie zachmurzenie duże, z czasem malejące. Mogą snuć się mgły, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy -3 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny do południowo-wschodniego. Ciśnienie ma rosnąć, o północy sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek zapowiada się w Warszawie słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem przez chmury piętra wysokiego. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiatr powieje z południa, będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest zachmurzenie małe, przejściowo umiarkowane. Możliwe będzie zamglenie, ale bez opadów. Termometry wskażą do -5 st. C. Wiatr z kierunków zmiennych i południowych okaże się słaby do umiarkowanego. O północy ciśnienie wyniesie 1029 hPa, będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka raczej pogodny czwartek, tylko pod koniec dnia zachmurzenie będzie przejściowo umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Z południa powieje umiarkowany, okresowo dość silny wiatr. Ciśnienie ma się lekko wahać, w południe osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zapanuje pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje wiatr zmienny do południowo-wschodniego, słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma rosnąć, o północy osiągając 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w czwartek zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu przez chmury piętra wysokiego. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Południowy wiatr będzie słaby do umiarkowanego. W południe ciśnienie sięgnie 1015 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo noc we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie, w ciągu nocy umiarkowane do małego. Mogą snuć się zamglenia, ale nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Zmienny do południowo-wschodniego wiatr okaże się słaby. Ciśnienie ma rosnąć i o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się raczej pogodnie - zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane, bez zjawisk. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Z południa powieje przeważnie słaby wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1011 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, ale chmury mają się rozwiewać. Może wystąpić zamglenie. Termometry pokażą minimalnie -4 st. C. Słaby wiatr powieje z północy i zmiennych kierunków. O północy ciśnienie osiągnie 1004 hPa, ma rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie czwartek okaże się pogodny. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny z przewagą sektora wschodniego. Ciśnienie ma się lekko wahać, w południe sięgnie 1002 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogody
