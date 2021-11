Pogoda na jutro - czwartek 25.11. Noc miejscami mroźna i mglista. W czwartek do 8 stopni

Pogoda na noc: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy i wschodzie pojawią się słabe opady deszczu. Lokalnie może być mglisto. Na termometrach zobaczymy od -4 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na jutro - czwartek 25.11

Pogoda na jutro przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami na północy może słabo popadać deszcz. Temperatura maksymalna będzie wyrównana - sięgnie od 5 st. C do 6 st. C, tylko na południowym wschodzie kraju będzie cieplej - na Podkarpaciu termometry wskażą 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.