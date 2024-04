Pogoda na noc

W nocy w zachodniej części kraju dopisze pogodna aura. Poza tym wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Kujawach do 5 st. C na Podkarpaciu. Na zachodzie Polski możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Powieje przeważnie słaby, zmienny wiatr.