W nocy na przeważającym obszarze kraju niebo będzie bezchmurne, jedynie na południu kraju wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do -7 st. C na południu kraju. Wiejący wiatr przeważnie będzie słaby, zmienny, jedynie na południu umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na jutro - czwartek, 25.12

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na krańcach południowych oraz w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie około -3 st. C, jedynie na Pomorzu osiągnie 0 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia będzie niewysoka i w całym kraju wyniesie 40-50 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie, a opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1041 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodny, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1039 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1030 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie słoneczny, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie -3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1029 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu prognozowane jest początkowo zachmurzenie duże z licznymi rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -8 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu będzie pogodny, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pogodny, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i ma spadać.

