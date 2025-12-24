Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 25.12. W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni

|
AdobeStock_554203457_Preview
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 25.12. Noc w większości kraju będzie pochmurna i mroźna. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia zapowiada się jednak pogodnie i słonecznie prawie w całej Polsce. W większości regionów temperatura maksymalna nie sięgnie zera.

W nocy na przeważającym obszarze kraju niebo będzie bezchmurne, jedynie na południu kraju wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do -7 st. C na południu kraju. Wiejący wiatr przeważnie będzie słaby, zmienny, jedynie na południu umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-120036
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 25.12

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na krańcach południowych oraz w drugiej części dnia na północnym wschodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie około -3 st. C, jedynie na Pomorzu osiągnie 0 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Klatka kluczowa-119997
Pogoda w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia będzie niewysoka i w całym kraju wyniesie 40-50 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Klatka kluczowa-120015
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie słonecznie, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodnie, a opady deszczu nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1041 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pogodny, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1039 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1030 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie słoneczny, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie -3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1029 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu prognozowane jest początkowo zachmurzenie duże z licznymi rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -8 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu będzie pogodny, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pogodny, a opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -3 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i ma spadać.

Klatka kluczowa-120025
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaPolska
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Gdzie jest Święty Mikołaj? Sanie opuszczają Europę
Ciekawostki
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Renifer (Rangifer tarandus)
Dlaczego ich nosy są czerwone? Naukowcy znaleźli odpowiedź
Ciekawostki
Silny mróz
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
Prognoza
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom