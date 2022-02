Pogoda na jutro - czwartek 24.02. Słonecznie i ciepło

Pogoda na jutro. W czwartek w całej Polsce zaświeci słońce. Synoptycy nie przewidują opadów. Będzie ciepło, z temperaturą dochodzącą w niektórych regionach kraju do 10 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, który zaciągnie nad nasz kraj ciepłe masy powietrza z południowej Europy.

Pogoda na noc

Nocą w zachodniej połowie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze spodziewane jest duże zachmurzenie, zmniejszające się do umiarkowanego. Jedynie na krańcach wschodnich będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem poniżej 1 litra wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na południu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie i północy. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na krańcach wschodnich w pierwszej części nocy okaże się dość silny. W porywach osiągnie tam prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek

Dzień upłynie pod znakiem pogodnej, a w niektórych miejscach nawet słonecznej aury. Nieco większe zachmurzenie możliwe jest jedynie na Podlasiu i północnym zachodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 10 st. C na południu i południowym zachodzie. Z kierunku południowego będzie wiać wiatr umiarkowany, tylko w północnych regionach i w górach okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek będzie niższa niż w ciągu ostatnich dni, sięgając od około 50 do 70 procent. Mieszkańcy większości kraju odczują ciepło, tylko na na północy i częściowo na wschodzie Polski - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne, w zależności od części kraju, okażą się korzystne lub neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany, jedynie początkowo dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1010 hektopaksali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura nie będzie niższa niż 1 st. C. Powieje wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Termometry pokażą do 8 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie do południa obniży się do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, skręcający na południowy, słaby. Barometry o północy pokażą 1011 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, skręcający na południowy, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego pod koniec dnia. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Początkowo pochmurno, w ciągu nocy większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie zachodni, skręcający na południowy, słaby. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr powieje słabo, z kierunków południowych. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

