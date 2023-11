Pogoda na jutro - czwartek 23.11. W nocy mróz, silny wiatr i zawieje śnieżne

W nocy ze środy na czwartek będzie padać śnieg, deszcze ze śniegiem i deszcz powodujący gołoledź. Pojawi się silny wiatr, który lokalnie spowoduje zawieje śnieżne. Trudnych warunków atmosferycznych w całym kraju należy spodziewać się też w ciągu dnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno. Od Pomorza w głąb kraju będzie przemieszczać się front atmosferyczny, który nad ranem znajdzie się w linii od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk. Na czole frontu pojawią się opady śniegu do 5 centymetrów, a lokalnie wystąpią zawieje śnieżne. Śnieg ma przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, który w niektórych miejscach, szczególnie na Pomorzu, Warmii, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, będzie marznący i powodujący gołoledź. Przejaśnienia możliwe są tylko w południowo-wschodniej Polsce.

Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, dość silny i porywisty wiatr, w porywach w większości kraju osiągający prędkość 40-80 kilometrów na godzinę, w strefie brzegowej do 100 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na czwartek 22.11

W dzień zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Przechodzący przez kraj układ frontów atmosferycznych w południowo-wschodniej części kraju przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, który lokalnie będzie zamarzać i powodować gołoledź. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, miejscami obfite, podczas których spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, silny i porywisty, w większości Polski w porywach osiągając prędkość 60-100 km/h, w strefie brzegowej ponad 110 km/h, a w górach rozpędzi się nawet do 150 km/h.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek prawie w całej Polsce sięgnie ponad 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Okresami lokalnie możliwe są zawieje śnieżne. Nad ranem opady będą przechodzić w marznący deszcz. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach do 60-80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1014 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje silny i porywisty, w porywach do 80-100 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno. Temperatura spadnie minimalnie do -5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po północy w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na czwartek dla Krakowa też prognozowana jest pochmurna aura. Po południu wystąpią słabe i krótkotrwale opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje dość silny i porywisty, w porywach do 60-80 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno. Wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, który będzie marznący. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad ranem w porywach do 60-80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje dość silny i porywisty, w porywach do 60-80 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. O poranku pojawią się opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad ranem w porywach do 60-80 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na czwartek dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami śniegu, który będzie przechodzić w deszcz. Rano opady mogą zamarzać. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje dość silny i porywisty, w porywach do 60-80 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnej nocy ze słabymi i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, po północy w porywach do 50-70 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje dość silny i porywisty, w porywach do 60-80 km/h, zachodni i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl