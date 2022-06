Pogoda na jutro - czwartek 23.06. Pogodnie, prawie 30 stopni na termometrach

Pogoda na noc 22/23.06

Noc ze środy na czwartek będzie pogodna. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby wiatr z kierunków zmiennych.

Pogoda na jutro - czwartek 23.06

Czwartek w całym kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Kaszubach, przez 26 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby.