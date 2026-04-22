Pogoda na jutro - czwartek 23.04. Nadchodzące godziny mogą być wietrzne

Silny wiatr w nocy
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek 23.04. W nocy aura w kraju zapowiada się pogodnie i spokojnie - jedynie miejscami mogą wystąpić silniejsze podmuchy. Również w dzień powinniśmy uważać na wiatr. Termometry wskażą od 12 do 17 stopni.

Noc w większości kraju będzie pogodna, tylko na wschodzie i południowym wschodzie miejscami chmur będzie więcej. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, na północy i wschodzie w porywach rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 23.04

W czwartek w Polsce spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, okresami duże we wschodnich i południowych regionach. Na południowym wschodzie lokalnie może padać słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, poprzez 15 st. C w centralnej Polsce, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie północno-zachodni, głównie umiarkowany, tylko na północy i wschodzie okresami dość silny, z porywami do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w większości kraju wyniesie około 50 procent, wyższa będzie jedynie na południowym wschodzie - tam wyniesie ponad 60 procent. Odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na zachodzie i północy, niekorzystne na południowym wschodzie i neutralne w strefie przejściowej.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Kłębiaste, na ogół małe zachmurzenie spodziewane jest w czwartek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z porywami do 50 km/h. Barometry w południe wskażą 1000 hPa, ciśnienie nie będzie się znacznie zmieniać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie lekko zachmurzone. Temperatura spadnie do 5 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1015 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem przeważnie małego, kłębiastego zachmurzenia. Termometry wskażą do 12 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający 50 km/h, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie ma rosnąć, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie ma spadać, barometry o północy wskażą 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania w czwartek czeka kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1007 hPa, ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu aura nocą przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Umiarkowane, kłębiaste zachmurzenie prognozowane jest w czwartek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe barometry pokażą 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna w umiarkowanym, przejściowo dużym stopniu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie ma spadać, a o północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek zapowiada się w Krakowie dość pochmurno, niewykluczony będzie przelotny deszcz. Termometry pokażą do 15 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, z porywami do 50 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 988 hPa i pozostanie bez większych zmian.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
Ciekawostki
AdobeStock_562936171
W sobotę zapraszamy do Kazimierza Dolnego. Co przyniesie pogoda
Prognoza
30 min
pc
Kto jest dziś bliżej księżycowego celu - Elon Musk czy Jeff Bezos?
KIJEK W KOSMOSIE
W Hiszpanii spadło tyle gradu
W kilka minut wiosna zmieniła się w zimę. Wprowadzono alarmy
Świat
Lekki śnieg, wiosna
Szykuje się załamanie pogody. Powróci chłód
Prognoza
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
Ciekawostki
Przymrozki
Żółte alarmy w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogoda na majówkę
Amerykanie i Europejczycy są zgodni, jaki może być maj. Co z majówką?
Arleta Unton-Pyziołek
Upał, słońce
Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?
Nauka
Timmy
Chcą nakarmić Timmy'ego makrelami. Trwa walka o życie wieloryba
Świat
Nocny przymrozek
Cała Polska objęta ostrzeżeniami
Polska
Wiosna się rozkręca
W ciągu dnia pojawi się więcej chmur
Prognoza
Służby złapały uśpionego niedźwiedzia
Wszedł na drzewo, policja wstrzymała ruch
Ciekawostki
Zorza
Aktywność Słońca spada. Ekspertka tłumaczy, co to dla nas oznacza
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą chwyci lekki mróz
Prognoza
Powódź zalała szkołę podstawową w Wisconsin
Woda z impetem wdziera się do szkolnej stołówki. Nagranie
Świat
Mokry śnieg, wiosna, powrót zimy
Duża zmiana w pogodzie już niebawem
Prognoza
Sygnalizacja świetlna trzęsie się w wyniku trzęsienia ziemi
Samochód wpadł do dziury w asfalcie. Częściowo wstrzymano ruch pociągów
Świat
Pierwszy stopień New Glenna wraca na Ziemię
Kosztowna porażka firmy Jeffa Bezosa. Problemy zaczęły się po starcie
Świat
Tama Trzech Przełomów w Chinach
Ma pojawić się na Pacyfiku, zakłóci produkcję energii w Chinach
Świat
Agawa zakwitła w Red Hills Desert Garden
Przypomina olbrzymiego szparaga. Kwitnie tylko raz w życiu
Ciekawostki
Zdjęcie Marsa wykonane przez sondę Viking 1
Odkryli grzyba, który mógłby przetrwać na Marsie
Nauka
Przymrozek
Mroźny poranek. Ostrzeżenia w wielu województwach
Prognoza
Poprószy śnieg
W części kraju będzie zimowo
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Japonii
Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem ziemi
Świat
Trwa akcja ratunkowa humbaka Timmy'ego
Co z humbakiem Timmym?
Świat
Środkowa Norwegia zmaga się z pożarami roślinności
Pożar wrzosowiska. Mógł go wywołać przewrócony grill
Świat
Deszcz, noc
Noc będzie zimna, za dnia u niektórych sypnie śniegiem
Prognoza
Zjadł 37 gumek do włosów
"Nie mogłem uwierzyć, że połknął tak wiele gumek"
Świat
Po niewielkim deszczu chwile ze słońcem (+8) lecz chłodno
Napłynie chłód spod koła podbiegunowego
Prognoza
