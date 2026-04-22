Prognoza Pogoda na jutro - czwartek 23.04. Nadchodzące godziny mogą być wietrzne Arleta Unton-Pyziołek

Noc w większości kraju będzie pogodna, tylko na wschodzie i południowym wschodzie miejscami chmur będzie więcej. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, na północy i wschodzie w porywach rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 23.04

W czwartek w Polsce spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, okresami duże we wschodnich i południowych regionach. Na południowym wschodzie lokalnie może padać słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, poprzez 15 st. C w centralnej Polsce, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie północno-zachodni, głównie umiarkowany, tylko na północy i wschodzie okresami dość silny, z porywami do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza w większości kraju wyniesie około 50 procent, wyższa będzie jedynie na południowym wschodzie - tam wyniesie ponad 60 procent. Odczujemy komfort termiczny, tylko na północnym wschodzie będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne na zachodzie i północy, niekorzystne na południowym wschodzie i neutralne w strefie przejściowej.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Kłębiaste, na ogół małe zachmurzenie spodziewane jest w czwartek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z porywami do 50 km/h. Barometry w południe wskażą 1000 hPa, ciśnienie nie będzie się znacznie zmieniać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie lekko zachmurzone. Temperatura spadnie do 5 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1015 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem przeważnie małego, kłębiastego zachmurzenia. Termometry wskażą do 12 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgający 50 km/h, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie ma rosnąć, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie ma spadać, barometry o północy wskażą 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania w czwartek czeka kłębiaste, małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1007 hPa, ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu aura nocą przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 5 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Umiarkowane, kłębiaste zachmurzenie prognozowane jest w czwartek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe barometry pokażą 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna w umiarkowanym, przejściowo dużym stopniu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie ma spadać, a o północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek zapowiada się w Krakowie dość pochmurno, niewykluczony będzie przelotny deszcz. Termometry pokażą do 15 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, z porywami do 50 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 988 hPa i pozostanie bez większych zmian.