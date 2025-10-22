Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 22.10. Miejscami noc będzie deszczowa i mglista

|
Mgła, mglista pochmurna noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 22.10. W nocy w części kraju spodziewane są słabe opady deszczu i zamglenia. Mgliście i deszczowo miejscami będzie również w dzień. Temperatura lokalnie sięgnie nawet 20 stopni Celsjusza.

W nocy strefa dużego zachmurzenia i słabych opadów deszczu, do 2-5 litrów na metr kwadratowy, zaznaczy się początkowo wzdłuż linii Gdańsk-Poznań. W drugiej części nocy dosyć szybko przemieści się nad północno-wschodnią część kraju - wówczas na północy, tam gdzie opady zanikną, pojawią się silne zamglenia i mgły oraz całkowite zachmurzenie. W pozostałej części kraju będzie dość pogodnie. Temperatura minimalna okaże się wyrównana i wyniesie 7-9 stopni Celsjusza w całej Polsce. W większości kraju powieje słabo i umiarkowanie z południa i południowego wschodu. Silniejsze porywy wystąpią tylko w rejonie górskim - okresami powieje do 30-40 kilometrów na godzinę, a w szczytowych partiach gór porywy osiągną do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 22.10

Początkowo w czwartek na północnym wschodzie zaznaczy się duże zachmurzenie i słabo popada, do 2-5 l/mkw. Stopniowo chmury odsuną się jednak poza Polskę. W pasie północnym wystąpią znaczne ograniczenia widzialności przez silne zamglenia i mgły oraz towarzyszące im całkowite zachmurzenie. Na zachodzie w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do całkowitego, a około południa zacznie padać - suma opadów wyniesie do 5-10 l/mkw. Pozostałą część kraju czeka pogodna aura. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 11-13 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum, do 19-20 st. C na południu. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, z kierunków południowych. W porywach wiatr rozpędzi się do 30-50 km/h, w górach - do 80-100 km/h, a w szczytowych partiach - nawet do 120 km/h.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent na krańcach północno-zachodnich. W południowej i południowo-wschodniej części kraju będzie ciepło, a mieszkańcy pozostałej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne na południu i południowym wschodzie, niekorzystne na zachodzie i wybrzeżu oraz neutralne w pozostałych rejonach Polski.

Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zaznaczy się duże zachmurzenie. Chwilami możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr z południowego wschodu i południa będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie stopniowo spada, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w stolicy zapowiada się dość pogodnie. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, a słaby deszcz możliwy jest jedynie nad ranem. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe osiągnie 986 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna. W pierwszej jej części wystąpią opady deszczu, które następnie stopniowo zanikną. Pojawi się jednak zamglenie i ryzyko mgły, a zachmurzenie wzrośnie. Temperatura wyniesie co najmniej 9 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie stopniowo się obniża, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście rozpocznie się od całkowitego zachmurzenia i silnego zamglenia. W ciągu dnia możliwe są jednak niewielkie przejaśnienia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i południowego wschodu. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem silnego zachmurzenia. Początkowo możliwy jest słaby deszcz, następnie w drugiej części nocy pojawi się silne zamglenie, a zachmurzenie przejściowo wzrośnie. Na termometrach pokaże się co najmniej 8 st. C. Wiatr z kierunków południowych będzie słaby. Ciśnienie stopniowo się zmniejsza, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek zachmurzenie w Poznaniu będzie przeważnie duże. Rano spodziewane jest szybko zanikające zamglenie, a w drugiej części dnia możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 17 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 982 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą na niebie nad Wrocławiem pojawi się dużo chmur. Na początku nocy możliwy jest szybko zanikający słaby deszcz, a w jej drugiej części - zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie stopniowo się zmniejsza, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia zachmurzenie we Wrocławiu będzie duże i całkowite. Po południu pojawią się słabe, przerywane opady deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 18 st. C. Powieje przeważnie umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się duże zachmurzenie i zamglenie. W pierwszej jej części nie można wykluczyć bardzo słabego deszczu. Słupki rtęci wskażą przynajmniej 8 st. C. Wiatr z kierunków zmiennych, z przewagą południowo-wschodniego, będzie słaby. Ciśnienie stopniowo spada, o północy osiągnie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek mieszkańców Krakowa czeka małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 20 st. C. Zawieje słabo i umiarkowanie z kierunków południowych. Ciśnienie będzie gwałtownie spadać, w południe wyniesie 971 hPa.

Czeka nas istotne załamanie pogody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czeka nas istotne załamanie pogody

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

prognozaprognoza pogodypogoda
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
