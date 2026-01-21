Pogoda na jutro - czwartek, 22.01. Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą w przeważającej części kraju niebo będzie bezchmurne lub zachmurzone w niewielkim stopniu, pojawią się także słabe zamglenia. Jedynie lokalnie, szczególnie w północnej części kraju, na Kujawach, Żuławach i Pomorzu Gdańskim, możliwe jest wystąpienie marznących mgieł i przejściowy wzrost zachmurzenia w ich zasięgu. Temperatura minimalna wyniesie od -18/-17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie (lokalnie możliwe są spadki do -20 st. C i poniżej), przez -16/-13 st. C w centrum, do -10/-7 st. C na zachodzie. Z kierunków południowych powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr, ale w górach okresami powieje silniej, do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 22.01

W czwartek nad ranem lokalnie możliwe są szybko zanikające mgły i silne zamglenia. Przez większość dnia na zachodzie i w centrum będzie pogodnie, a nawet słonecznie. W drugiej części dnia od wschodu w kierunku centrum dojdzie do stopniowego wzrostu zachmurzenia do dużego, a następnie całkowitego. W godzinach wieczornych na krańcach wschodnich niewykluczone są opady bardzo drobnego śniegu ziarnistego. Termometry pokażą maksymalnie od -11/-10 st. C na Podlasiu, przez -8/-4 st. C w centrum, do 1-2 st. C, lokalnie nawet 3 st. C, na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Silniejszy okaże się jedynie na północnym wschodzie, gdzie okresami osiągnie prędkość 30-40 km/h, a wysoko w górach - do około 60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na południowym zachodzie do ponad 85 procent na krańcach północnych i wschodnich. W północno-wschodniej połowie kraju będzie nam zimno i zapanują niekorzystne warunki biometeo. W południowo-zachodniej połowie kraju odczujemy chłód, a pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie bezchmurna, choć w jej drugiej części pojawi się zamglenie. Temperatura spadnie do -16/-14 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu i wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka na ogół słoneczny i pogodny czwartek, ale pod koniec dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na termometrach pokaże się maksymalnie -8 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie małe zachmurzenie i słabe zamglenie. W ciągu nocy pojawi się jednak ryzyko wystąpienia marznącej mgły, która ograniczy widzialność. W jej zasięgu nastąpi przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego. Słupki rtęci wskażą minimalnie -13/-11 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie powoli spada, o północy obniży się do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście zaznaczy się małe zachmurzenie. Więcej chmur i silne zamglenie lub mgła mogą pojawić się tylko na początku dnia. Temperatura nie przekroczy -7/-6 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny do południowo-wschodniego, a następnie wschodniego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się bezchmurnej nocy z możliwym zamgleniem w jej drugiej części. Wartości na termometrach spadną do -8/-7 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Jutro w Poznaniu będzie bezchmurnie. Termometry pokażą 1-2 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się bezchmurnie, ale w jej drugiej części możliwe jest zamglenie. Temperatura spadnie do -7/-6 st. C. Wiatr, wiejący z południa i południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą liczyć na słoneczny czwartek. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje słabo z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie małe zachmurzenie i zamglenie. Pod jej koniec może pojawić się marznąca mgła. Temperatura minimalna wyniesie -13/-12 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We czwartek w Krakowie wystąpi zachmurzenie małe do umiarkowanego. Początkowo zaznaczy się zamglenie, a w ciągu dnia - zmętnienie spowodowane smogiem. Na termometrach pokażą się maksymalnie -3/-2 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 978 hPa.

