Pogoda na jutro - czwartek 21.10. Przelotny deszcz, lokalne burze, silny wiatr, do 18 stopni

Noc ze środy na czwartek będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej przelotnie popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe są burze. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, dość silny i silny, w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. W górach osiągnie prędkość powyżej 100 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek 21.10

Na czwartek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na Pomorzu mogą pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C miejscami w centrum i na południu kraju. Południowo-zachodni wiatr, dość silny i silny, w porywach powieje do 60-90 km/h. Na Wybrzeżu osiągnie do 110 km/h, w górach do 140 km/h.