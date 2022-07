Pogoda na jutro - czwartek 21.07. Kulminacja fali upałów

Pogoda na jutro. Czwartek 21.07 przyniesie kulminację upałów. Najgoręcej będzie w zachodnich regonach, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza. W tamtej części kraju należy spodziewać się również burz z silnym wiatrem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. na Ziemi Lubuskiej oraz 22 st. C na Pomorzu Zachodnim. Na zachodzie kraju temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, dlatego noc ze środy na czwartek będzie można zaliczyć do tropikalnych. Wiatr będzie na ogół południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy.

Pogoda na czwartek 21.07

Dzień zapowiada się słonecznie. Tylko na zachodzie kraju zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane, które będzie wzrastać do dużego na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Tam też wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy oraz burze z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 35 st. C w centrum kraju, do 37 st. C na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Niewykluczone jednak, że lokalnie na zachodzie kraju termometry wskażą jeszcze większe wartości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem. W ciągu kolejnych dni temperatura będzie się obniżać.

Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, tylko podczas wyładowań atmosferycznych silnie, wiejąc do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie od około 50 do 80 procent, przy czym najwyższa będzie w rejonie Niziny Szczecińskiej. Mieszkańcy całej Polski odczują pogodę jako gorącą. Warunki biometeorologiczne wszędzie okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pogodna. Temperautra minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie południowo wschodni, słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Sopotu i Gdańska czeka pogodna noc. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 20 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu będzie słonecznie, tylko pod wieczór pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 37 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu niebo będzie pogodne. Temperatura spadnie minimalnie do 20 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie, jedynie pod wieczór wystąpi więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie 37 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pogodna. Temperautra minimalna wyniesie 16 st. c. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się słonecznego czwartku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 34 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

