W nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, bez opadów. Więcej chmur spodziewane jest jedynie lokalnie na północy i wschodzie. W rejonie Pomorza oraz Warmii i Mazur mogą wystąpić mgły i mgły marznące, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1-2 st. C w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Pogoda na jutro - czwartek, 19.03

W czwartek w ciągu dnia pogodnie i słonecznie będzie w większości obszarów kraju. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju przewidywany jest rozwój chmur kłębiastych. Pod koniec dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-12 st. C na wschodzie do 13-14 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie bardzo niska i utrzyma się w przedziale 40-60 procent. Wszędzie aura wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, a opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 13 st. C. Wiatr będzie słaby, nadciągnie z kierunku północnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią mgły oraz mgły marznące, które mogą ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie 1031 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia i Sopot

W czwartek w Trójmieście nad ranem zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, natomiast w ciągu dnia będzie pogodnie i bez opadów. Pod wieczór zachmurzenie ponownie wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C do 12 st. C. Wiatr będzie słaby, powieje z kierunku północnego. Ciśnienie w południe osiągnie 1025 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1019 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 13 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie 1012 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C do 14 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie aura będzie dość pogodna, opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunku północno-wschodniego. Ciśnienie w południe osiągnie 997 hPa i będzie spadać.

