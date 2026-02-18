Pogoda na jutro - czwartek, 19.02. Przed nami mroźna noc

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, miejscami na południu i wschodzie ze słabymi opadami śniegu z przerwami. Ich suma wyniesie 1-3 centymetry. Umiarkowane opady śniegu prognozowane są w górach. Spadnie go do 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie od do -11/-9 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie, przez -8/-7 st. C w centrum, po -5/-3 st. C na Podkarpaciu. Wiał będzie słaby, zmienny.

Pogoda na jutro - czwartek, 19.02

W czwartek czeka nas zdecydowanie więcej rozpogodzeń, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju. Na północy jeszcze spodziewane jest duże zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami śniegu, które wędrować będą od Pomorza w kierunku Suwalszczyzny. Również na południu kraju prognozowana jest przewaga dużego i całkowitego zachmurzenia, co będzie miało związek z przemieszczającą się nad Czechami i Słowacją strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Przyniesie ona śnieg na południowych krańcach Polski, a dokładnie w Tatrach, Bieszczadach oraz na Podhalu i Podbeskidziu. Sypnie tam 5-10 centymetrów białego puchu. Tego dnia na przeważającym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie na północnym wschodzie i południu okaże się ono przejściowo całkowite ze słabymi opadami śniegu do 1-3 cm. W górach sypnie do 10 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -4/-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 0-1 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w strefie większego zachmurzenia, a więc na północy, północnym zachodzie, a także na południu kraju - wyniesie około 80 procent i więcej. W centrum i na zachodzie będzie ona na poziomie 60-70 procent. Warunki biometeo będą przeważnie korzystne, neutralne będą jedynie w północnej, północno-wschodniej, południowo-wschodniej części kraju, a także na jego południowych krańcach.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, początkowo mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -7/-6 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, opady nie są spodziewane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie mieszkańcom Trójmiasta zachmurzenie duże ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -8/-7 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie okaże się pochmurny z przejaśnieniami i ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie -2 st. C/-1 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, natomiast opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie -10/-9 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pogodny, opady natomiast nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc mieszkańcom Wrocławia przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady jednak nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie -7/-6 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny i słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże, a opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1/0 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Początkowo pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -5/-4 st. C. Wiał będzie wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę ze słabymi opadami śniegu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

