Pogoda na jutro - czwartek 18.01. Pojawią się opady różnego rodzaju

Czwartek prawie w całej Polsce będzie pochmurny, a w wielu regionach wystąpią opady. Synoptycy zapowiadają śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry wskażą od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Od południowego zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady śniegu przechodzące śnieg z deszczem i deszcz. Lokalnie opady będą marznące, dlatego drogi zrobią się śliskie.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 i -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do -1 i 0 st. C na południu kraju. Wiatr ze zmieniających się kierunków z przewagą południowego powieje na ogół słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami silniej, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę. W górach miejscami porywy będą dochodzić do 70 km/h, możliwe są zawieje śnieżne.

Pogoda na czwartek 18.01

Dzień na Pomorzu przyniesie pogodną aurę, a w pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Mazury i północne Podlasie pojawią się opady śniegu. Na obszarze od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką i Mazowsze, po pozostałą część Podlasia wystąpią opady śniegu z deszczem, natomiast na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie popada deszcz.

Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 5 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w większości kraju przekroczy 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne na północy i zachodzie będą neutralne, a w pozostałych regionach aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże wzrastające do całkowitego. Pojawią się opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 977 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Okresami słabo popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje słabo, z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wzrośnie do 980 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z okresowymi słabymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy, będzie skręcał na północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się dość pogodnego czwartku. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno, a okresami pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowo wschodni, będzie skręcał na północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 977 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W pierwszej części dnia okresami wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowo-wschodni, będzie skręcał na północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnego czwartku. Pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 959 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 961 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl