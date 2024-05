Pogoda na noc 15/16.05

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie (tutaj lokalnie możliwe jeszcze przygruntowe przymrozki), przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na jutro - czwartek, 16.05

Czwartek przyniesie pogodną aurę, tylko na południowym zachodzie kraju wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego. Po południu w górach i na przedgórzu pojawią się słabe opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach będzie się rozpędzał do 50-60 kilometrów na godzinę.