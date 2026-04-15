Prognoza Pogoda na jutro - czwartek, 16.04. Noc przyniesie zamglenia i mgły Tomasz Wakszyński

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie duże, a na północy i wschodzie - całkowite. Na krańcach wschodnich i w Małopolsce lokalnie mogą wystąpić zanikające opady deszczu do litra na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju rozwiną się liczne zamglenia i lokalne mgły - szczególnie gęste mogą być na północy, ograniczając widzialność do 100-400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza w rejonie Pomorza Gdańskiego i Warmii (lokalnie spadnie do 0 st. C, co oznacza przygruntowe przymrozki), przez 4-5 st. C w centrum, do 7-9 st. C na południu. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Pogoda na jutro - czwartek, 16.04

Czwartek przyniesie na ogół duże zachmurzenie. W godzinach porannych lokalnie - szczególnie w pasie Wybrzeża - będą się utrzymywać silne zamglenia i mgły. W ciągu dnia miejscami możliwe są słabe i przelotne opady deszczu poniżej dwóch l/mkw., zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-8 st. C na wybrzeżu, przez 10-12 st. C w rejonie Trójmiasta, na Warmii i Suwalszczyźnie oraz 13-16 st. w przeważającej części kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Początkowo powieje słabo ze zmiennych kierunków, ale w ciągu dnia wiatr zmieni kierunek na północno zachodni i może być umiarkowany.

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze Polski wilgotność nie przekroczy 70 procent. Najwyższa będzie na Wybrzeżu i w górach, gdzie wyniesie ponad 80 procent. Na południowym zachodzie będzie nam ciepło, na północnym wschodzie i Wybrzeżu - chłodno, a w reszcie kraju - komfortowo. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na Wybrzeżu, korzystne na południowym zachodzie i neutralne na pozostałym obszarze.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie spodziewane jest przeważnie duże zachmurzenie. W drugiej części nocy wystąpi zamglenie, możliwa jest mgła. Temperatura wyniesie co najmniej 5 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartkowy poranek w Warszawie mogą rozwinąć się szybko zanikające zamglenia i mgły. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, po południu niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Początkowo powieje słabo ze zmiennych kierunków, a przez większość dnia - umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W pierwszej części nocy zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie umiarkowane, a następnie szybko wzrośnie do dużego i całkowitego. Istnieją duże szanse na wystąpienie mgły. Temperatura spadnie do 1 st. C Wiatr ze zmiennych kierunków będzie przeważnie słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Początkowo utrzyma się mgła, a następnie zamglenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 st. C. Początkowo powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków, ale w ciągu dnia zmieni kierunek na północny i okresami stanie się silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu przeważnie umiarkowane zachmurzenie. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Da się odczuć słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się dużego zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 st. C. Powieje słabo, początkowo ze zmiennych kierunków, a w drugiej części dnia z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu utrzyma się przeważnie umiarkowane zachmurzenie. W drugiej części nocy możliwe jest zamglenie. Temperatura wyniesie co najmniej 7 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu może słabo, przelotnie popadać. Temperatura osiągnie maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Możliwe są okresowe, słabe opady deszczu oraz towarzyszące im zamglenie. Temperatura wyniesie co najmniej 9 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek mieszkańców Krakowa czeka duże zachmurzenie niosące przelotne opady deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 994 hPa.

