Pogoda na jutro - czwartek 15.02. Noc z mgłami, w dzień będzie ponad 10 stopni

Nocą w północnej połowie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do trzech litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, choć miejscami zrobi się mglisto i widzialność zostanie ograniczona do 100-300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.