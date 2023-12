Pogoda na jutro - czwartek 14.12. Opady w wielu miejscach, pojawi się śnieg

Pogoda na jutro. Czwartek 14.12 na dużym terenie kraju przyniesie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry wskażą od -1 do 4 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W niektórych miejscach pojawią się mgły ograniczające widzialność do poniżej 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno wschodni.

Pogoda na czwartek 14.12

Na dzień prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W południowych i wschodnich regionach pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Śnieg przelotnie będzie prószyć również miejscami na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Warmii do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północnego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie zimno i wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1009 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie duże zachmurzenie i przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakwoie zapowiada się pochmurno. Pojawią się opady deszczu przechodzące w śnieg. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na czwartek dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 971 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno. Popada śnieg lub deszcz ze sniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejasnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże, a okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy powinni spodziewać się pochmurnego czwartu. Okresami popada śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu przechodzącymi w śnieg. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl