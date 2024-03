Pogoda na jutro. W czwartek 14.03 w większości kraju niebo będzie się przejaśniać i wypogadzać, choć możliwe są mgły. W niektórych regionach synoptycy nie wykluczają słabych opadów deszczu. Termometry wskażą od 8 do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pochmurno i mglisto z przejaśnianiami. Na południowym wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazowszu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek 14.03

Dzień przyniesie pochmurną i mglistą aurę. Pojawią się również przejaśnienia i rozpogodzenia. W zachodnich regionach może słabo popadać deszcz lub mżawka do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, tylko na północy chwilami okaże się silniejszy.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek sięgnie około 80 procent. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie chłodno, a mieszkańcy pozostałego obszaru Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i północnym zachodzie okażą się niekorzystne, a poza tym będą neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy barometry wskażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę, ale będzie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i mglisto. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego czwartku, choć niebo będzie się przejaśniać. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami i mglisto. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w czwartek mogą spodziewać się pochmurnego czwartku z przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna i mglista. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na czwartek dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 991 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl