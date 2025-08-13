Pogoda ma jutro, czyli czwartek 14.08. W nocy z czwartku na piątek w większości kraju spodziewane jest bezchmurne niebo i brak opadów deszczu. W ciągu dnia będzie słonecznie i ciepło, lokalnie nawet gorąco.

W czwartek w nocy na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie, jedynie przejściowo w centrum i na wschodzie wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Opady deszczu nie są prognozowane. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12 stopni Celsjusza na wschodzie oraz 18 st. C na zachodzie kraju. Nadciągnie wiatr słaby, wschodni.

Pogoda na jutro - czwartek, 14.08

W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, a opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 32 st. C w regionach centralnych, do 34 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza będzie niska i na południu kraju wyniesie mniej niż 40 procent. Im dalej na północ, tym wilgotność powietrza będzie nieco wyższa. Odczujemy głównie gorąco. Wysoka temperatura sprawi, że warunki biometeorologiczne w większości kraju będą niekorzystne. Na północnym wschodzie okażą się one neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą niebo nad Warszawą okaże się dość pogodne. Opady deszczu nie są spodziewane. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 17 st. C. Powieje wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie słonecznie i nie powinno padać. Maksymalna temperatura nie przekroczy 32 st. C. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pogodne. Opady deszczu nie wystąpią. Termometry minimalnie pokażą wyniesie 16 st. C. Odczuwalny będzie słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1022 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu dnia mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka słoneczna aura. Maksymalna temperatura nie przekroczy 27 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu spodziewana jest pogodna noc bez opadów deszczu. Minimalna temperatura powietrza wyniesie 17 st. C. Powieje wiatr słaby, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu upłynie pod znakiem słońca. Maksymalna temperatura wyniesie 33 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę bez deszczu. Minimalna temperatura spadnie do 17 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu będzie słoneczny. Maksymalna temperatura wyniesie 34 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą co najmniej 14 st.. C. Odczuwalny będzie słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie słonecznie, nie powinno padać. Maksymalna temperatura wyniesie 32 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1003 hPa i będzie stabilne.

