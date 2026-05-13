Pogoda na jutro - czwartek, 14.05. U kogo nocą przelotnie popada

Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 14.05. Nocą wystąpią zarówno przejaśnienia i rozpogodzenia, jak i przelotne opady deszczu. W części kraju powieje silniejszy wiatr. Deszcz popada także w czwartek, który może przynieść burze.

Noc będzie pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie - nawet rozpogodzeniami. Na zachodzie i Pomorzu oraz miejscami w centrum wystąpią przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunków południowych będzie umiarkowany, na zachodzie - okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 14.05

W czwartek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnym deszczem do 5-10 l/mkw. Na ogół bez opadów będzie tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i w centrum niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 16-18 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południowym wschodzie. Powieje z południowego zachodu, w większości kraju umiarkowanie, ale na zachodzie - dość silnie, a w burzach - silnie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na wschodzie do ponad 80 procent na północnym zachodzie. Mieszkańcy wschodu i południowego wschodu poczują komfort termiczny, a w reszcie kraju będzie nam chłodno. W większości kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne - pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie tylko na krańcach wschodnich.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura wyniesie co najmniej 5 st. C. Da się odczuć umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 991 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie rozpocznie się od małego i umiarkowanego zachmurzenia. Po południu przejściowo pojawi się więcej chmur i może przelotnie popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe obniży się do 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie i możliwy jest przelotny deszcz. Później pojawią się rozpogodzenia, ale nad ranem ponownie wystąpi więcej chmur i znów może popadać. Temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr z południa okaże się umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek przyniesie w Trójmieście umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz, a po południu możliwa jest burza. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu początek nocy będzie pochmurny i może przelotnie popadać. W kolejnych godzinach pojawią się rozpogodzenia, ale nad ranem ponownie zaznaczy się więcej chmur i niewykluczony jest deszcz. Temperatura wyniesie przynajmniej 6 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę mieszkańców Poznania czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami spadnie deszcz, a po południu niewykluczona jest burza. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu, a podczas ewentualnej burzy wiatr stanie się silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo noc we Wrocławiu będzie pochmurna i możliwe są przelotne opady. Później wystąpią rozpogodzenia, ale nad ranem ponownie pojawi się więcej chmur i znów może popadać. Temperatura nie spadnie poniżej 6 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada, a po południu może zagrzmieć. Temperatura osiągnie maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny (w burzy silny) wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe obniży się do 986 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Po południu przejściowo pojawi się więcej chmur i może przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje umiarkowanie, okresami dość silnie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie lekko spadać, w południe obniży się do 977 hPa.

