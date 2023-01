Pogoda na jutro - czwartek 12.01. Miejscami deszczowo i wietrznie. Maksymalnie 9 stopni

Najbliższa noc przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. We wschodniej części kraju możemy spodziewać się deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Miejscami może być silniejszy.