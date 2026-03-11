Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc zapowiada się pogodnie, choć na zachodzie i Pomorzu pojawi się więcej chmur, które przyniosą niewielkie opady deszczu do czterech litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na Podlasiu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w Sudetach - dość silny.

Pogoda na jutro - czwartek, 12.03

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu do 2-4 l/mkw. Do wieczora padać nie będzie tylko na krańcach południowo-wschodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Nizinach Szczecińskiej i Wrocławskiej, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie najniższa na północnym zachodzie i zachodzie, gdzie nie przekroczy 60 procent, a najwyższa - w pasie od Małopolski po Suwalszczyznę, gdzie osiągnie ponad 80 procent. W większości kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne, choć na północnym zachodzie, zachodzie i południowym zachodzie będą przechodzić w neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pogodna. Temperatura wyniesie co najmniej 5 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie, które po południu przyniesie przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a po północy i nad ranem pojawią się niewielkie opady deszczu. Temperatura spadnie do 6 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Trójmieście spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie się mocno wahać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc rozpocznie się pogodnie, ale stopniowo pojawi się więcej chmur, które przyniosą niewielkie opady deszczu po północy i nad ranem. Temperatura wyniesie co najmniej 7 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Po południu opady zanikną. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo noc we Wrocławiu będzie pogodna, ale zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego i przyniesie niewielkie opady deszczu nad ranem. Temperatura nie spadnie poniżej 7 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek przyniesie we Wrocławiu umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotny deszcz. Po południu opady będą zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek mieszkańców Krakowa czeka umiarkowane i duże zachmurzenie, a po południu - przelotny deszcz. Na termometrach pokaże się maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 995 hPa.

