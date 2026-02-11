Pogoda na jutro - czwartek, 12.02. Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy jedynie początkowo na południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju opady nie są prognozowane, natomiast mogą pojawić się przejaśnienia. Następnie strefa całkowitego zachmurzenia - ze słabymi i okresowo umiarkowanymi opadami - obejmie cały kraj. Przeważać będą opady deszczu i mżawki, a na północnym wschodzie i częściowo na północy (głównie na Pomorzu Gdańskim) będą one przechodzić w mokry śnieg i deszcz ze śniegiem, okresami marznący. Opadom, szczególnie w północnej połowie kraju, towarzyszyć będą silne zamglenia i mgły (punktowo marznące).

Temperatura minimalna wyniesie -1/1 stopni Celsjusza na północy, 1/2 st. C w centrum kraju i 3-4 st. C na południu. Powieje wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny. W górach powieje z prędkością do 40-60 km/h, a na górskich szczytach nawet powyżej 80 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek, 12.02

W czwartek aura okaże się pochmurna, z niewielkimi przejaśnieniami na południowym wschodzie i lokalnie południu kraju. Początkowo opady obejmą praktycznie cały kraj, w ciągu dnia od południa będą powoli zanikać. Pojawią się słabe do umiarkowanych opady deszczu i mżawki, które w północno-wschodniej części kraju będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, lokalnie zamarzając i powodując gołoledź. Dodatkowo w północnej połowie kraju przez cały dzień utrzymywać się będą silne zamglenia i lokalne mgły.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 st. C na północnym wschodzie, przez 4-8 st. C w centrum kraju, do 9-12 st. C na południu. Powieje wiatr z kierunków południowych, na ogół słabo i umiarkowanie. W rejonach górskich w porywach będzie on wiał z prędkością do do 40-60 km/h, a na górskich szczytach będzie to nawet powyżej 80 km/h.

Warunki biometeo

Największa wilgotność powietrza będzie na północy i w centrum kraju - wyniesie tam 95 procent i więcej. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie mieszkańcom stolicy pochmurną aurę. Początkowo opady nie są prognozowane. W drugiej części nocy pojawią się opady deszczu i mżawki, którym będzie towarzyszyć zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr z kierunków południowych i będzie on przeważnie słaby. Ciśnienie będzie dalej spadać, o północy wyniesie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie aura będzie ponura. Prognozowane jest zachmurzenie całkowite, któremu towarzyszyć będą opady deszczu i mżawki, silne zamglenie, a okresami również mgła. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiał będzie wiatr z południa, słabo. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 971 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście okaże się pochmurna, z opadami deszczu ze śniegiem. Okresami może pojawić się marznący deszcz i mżawka. Opadom towarzyszyć będzie silne zamglenie. Może również pojawić się marznąca mgła. Na termometrach zobaczymy co najmniej -1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wiejący z kierunków zmiennych, przeważnie słaby. Ciśnienie dalej będzie spadać, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka ponura aura. Wystąpi tam zachmurzenie całkowite z opadami deszczu ze śniegiem, silne zamglenie, a okresami również mgła. Temperatura maksymalna nie przekroczy 1 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków wschodnich, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Pojawią się tam również opady deszczu i mżawki, a także zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 1 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-wschodni do zmiennego, słaby. Ciśnienie dalej będzie spadać, o północy wyniesie 973 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek okaże się pochmurny w Poznaniu. W mieście pojawią się opady deszczu i mżawki, a także silne zamglenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C Wiał będzie wiatr południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 971 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo wystąpi zachmurzenie duże, któremu opady nie będą towarzyszyć. Następnie stanie się ono całkowite z opadami deszczu i mżawki. Towarzyszyć mu będzie zamglenie. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, początkowo umiarkowany, następnie słaby. Ciśnienie będzie dalej spadać, o północy wyniesie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, okresami wystąpią słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 st. C. Powieje wiatr z południa, słaby do okresami umiarkowanego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 967 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Pojawią się tam również opady deszczu i zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Wiało będzie z kierunków południowych, okresami zmiennie i słabo. Ciśnienie będzie dalej spadać, o północy wyniesie 961 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek aura w Krakowie początkowo będzie pochmurna. Pojawi się szybko zanikający słaby deszcz. W ciągu dnia wystąpi zachmurzenie duże, a następnie umiarkowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C. Wiał będzie wiatr przeważnie zmienny i słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 957 hPa.

