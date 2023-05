Pogoda na jutro - czwartek 11.05. W nocy przymrozki, za dnia ponad 20 stopni

Noc ze środy na czwartek w całym kraju zapowiada się pogodnie, ale miejscami temperatura spadnie poniżej zera. Niebo będzie bezchmurne niemal wszędzie także w ciągu dnia, a termometry pokażą od 16 do 22 stopni Celsjusza.

W całym kraju noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. W niektórych miejscach we wschodniej Polsce przy gruncie temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Pogoda na czwartek 11.05

Dzień zapowiada się słonecznie, jedynie na południu i zachodzie kraju niebo może przejściowo się chmurzyć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie spodziewana jest pogodna noc. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1010 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczny czwartek. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. CIśnienie rośnie, o północy osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie czwartek upłynie pod znakiem słońca. Termometry wskażą maksymalnie do 18 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje wiatr z południowego wschodu, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu zapowiada się słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek niebo nad Wrocławiem będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie mieszkańcom Krakowa pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. CIśnienie rośnie, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą w ciągu dnia do 17 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 987 hPa.

